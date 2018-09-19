Baf'a, Cumhurbaşkanı morali

K-PET Süper Lig'in açılış maçında Cuma akşamı Çetinkaya'ya konuk olacak olan Baf Ülkü Yurdu'nda yönetim futbolculara moral yemeği verdi. Büyük neşe içerisinde geçen yemeğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bir süreliğine katılarak futbolculara moral verdi. Mustafa Akıncı, yeni başlayacak sezonda tüm takımlara başarılar diledi.