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Baf 10 kişiyle kazandı

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Baf Ülkü Yurdu, bire bir rakibi ile Gençler Birliği ile deplasmanda oynadığı maçta 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol bularak hayati bir 3 puanı alırken, iyice rahatladı. Özellikle Ahmet Hatay galibiyette büyük rol oynadı. Zor günler geçiren Gençler Birliği ise aldığı mağlubiyetle sıkıntılı bölgede kaldı

Baf 10 kişiyle kazandı
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Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Kaan Koday, Ali Özer

Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Boran Esenle (Dk.85 Berk Kaya), Kadir Erol, Emir Dolu, Sinan Öğüt, Mehmet Aylanç, Saddam, Tonbara, Sertan Kurukafa, İbrahim Köse (Dk.71 Ahmet Kara), Emeka

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Arif Öztürk (Dk.90+1 Hürcan), Joseph, Felix, Laval, İltaç Keçeli (Dk.46 Berk Çakır), Fikri Aslan, Mete Sağır (Dk.76 Tahsin), Azat Tip, Mustafa Tekpınar, Ahmet Hatay

Goller: Joseph(Dk.82), Ahmet Hatay (Dk.89)

Kırmızı kart: Mustafa Tekpınar(Dk.74)

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu, İskele Cumhuriyet Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk Baf Ülkü Yurdu'nun 2-0 üstünlüğünde sona erdi.

Mustafa Tekpınar’ın 74. dakikada 10 kişi bıraktığı   Baf Ülkü Yurdu'na galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Joseph ve 89. dakikada Ahmet Hatay kaydetti.

Dk.13:Kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde Emeka vurdu fakat Azat çizgiden çıkardı.

Dk.32:Tonbora soldan orta Emeka vurdu kaleci kurtardı dönen topu Saddam vurdu topu dışarıya attı.

Dk.66: Felix’in pasında Mete Sağır vurdu fakat Emir Dolu çizgiden çıkardı.

Dk.68:Ahmet Hatay’ın şutunda kaleciyi geçen topta Emir dolu çizgiden çıkardı.

Dk.71:Joseph sağdan ortada topa vurdu fakat Hasan Sarıoğlu çizgiden çıkardı.

Dk.75:Kullanılan serbest vuruşta arka direkten Sertan vurdu fakat kaleci kurtardı.

Dk.82:Sağ kanattan Berk Çakır’ın ortasında Joseph kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.0-1

Dk.89:Savunma arkasına sarkan Felix sağ kanattan içeriye bıraktı Ahmet Hatay’da topu boş kaleye bıraktı.0-2

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Baf Ülkü Yurdu deplasmandan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı. Bu galibiyetle Baf Ülkü Yurdu puanını 32'ye yükseltirken, Gençler Birliği 28 puanda kaldı.

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