Babutsacılar’a Çarşı desteği

K-PET Süper Lig’de sezona kötü başlayan ve son sırada yer alan Larnaka Gençler Birliği’ne BJK Çarşı grubundan tribün desteği gelecek. Bugün Iskele Cumhuriyet Stadı’nda, Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak olan Gençler Birliği 3 puana ulaşmak için hafta başından itibaren Türkiyeli teknik direktör Vasfi Aksaka yönetiminde çalışıyor.

Bşk Yrd Rifat Berkel ise Türkiye'de bulunan iş arkadaşları aracılığı ile Türkiye liglerinin en ateşli taraftar gruplarından BJK Çarşı grubu ile destek için anlaştı. BJK Çarşı grubu,bugünden itibaren her maçta kırmızı siyahlılara tribün desteği verecek.