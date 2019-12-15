Babacar atıyor, Doğan kazanıyor

Doğan Türk Birliği son haftaların formda golcüsü Babacar'ın attığı gollerle maçlarını kazanmaya devam ederken, zirve yarışına yeniden ortak oldu. Düşüşü süren Gönyeli, evinde oynadığı 7. maçını da kaybederken, sıralamada bir basamak daha geriledi

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Yusuf Bakar

Gönyeli: Kemal, Eray, Barış, İbrahim(Dk.46 Denis),Tufan, Christian, Kahraman,Süleyman,Sabri(Dk.86 Abdo),Felix, Efosa

DTB: Cem, Ahmet,Kenan, Koral, Erdinç(Dk. 32 Aydın),Sercan, Ali, Selim(Dk.90 Afün), Babacar, Weston(Dk.61 Serhan), Billy

Goller: 28.ve 45.Dk Babacar (DTB)

K-Pet Süper Lig’in 14.haftasında karşı karşıya gelen Gönyeli ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadeleden konuk ekip DTB galip ayrılan taraf oldu. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü ele alan DTB, rahat bir galibiyet alarak zirveyi takibini sürdürdü. Babacar’ın iki gol kaydettiği mücadelede DTB’nin iki topu da direkten geri geldi.

26.Dk: Gönyeli atağında Kahraman sağ kanattan sıfıra indi ve topu gerideki Felix’e aktardı. Felix’in şutunda kaleci Cem gole izin vermedi.

28.Dk: DTB atağında Selim’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Babacar’ın sert şutunda top filelere gitti. Gönyeli 0-1 DTB

45.Dk: DTB atağında Billy’nin ortasında kaleci Kemal’i aşan topta vuruş şansı bulan Babacar’ın şutunda top filelere gitti. Gönyeli 0-2 DTB

54.Dk: DTB atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Weston’un şutunda kaleci Kemal topu kornere çelmeyi başardı.

57.Dk: DTB atağında Billy’in pasıyla topla buluşan Selim ceza sahası içerisinde şut vurmak yerine daha uygun durumdaki Weston’a pasını aktardı. Weston şut çekmekte gecikince açısını kaybetti ve topu Babacar’a aktardı. Babacar’ın şutunda kaleci Kemal gole izin vermedi.

71.Dk: DTB atağında sağdan ceza sahası içerisine giren Billy’nin yerden ortasında Gönyeli savunmasında Barış ters bir vuruş yaptı ve top üst direkten geri geldi.

79.Dk: DTB atağında topla buluşan Selim’in şutunda top üst direkten geri geldi.

81.Dk: Gönyeli atağında Tufan’ın pasıyla topla buluşan Felix’in şutunda köşeye giden topu kaleci Cem kornere çelmeyi başardı.