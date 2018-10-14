Aysergi için eksik - meksik fark etmez

Stad: Çanakkale Muharrem Döveç
Hakemler: Hakan Ünal, Ali Akçınar, Sertan Alkın
Çanakkale: Umut İlgün, Oğuzhan Güder, Gökçan Kamış (Dk.63 Hasan), Özmen Borazancı, Enes Kirişçi, Mehmet Şengüller (Dk.Bekir Bilgi), Hakan Laçin, Talha Sağtekin, Cemal Zeden (Dk.45 Uvanç), Hasan Kurt, Selçuk Sergeç
Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Talat Nurtunç, Hasan Aktaş, Çağrı Sarpoğlu, Ali Elmas, Hasim Girgin (Dk.4 Ümit), Bulut Kaçar, Hakan Uluçay, (Dk.75 Halil), Zübeyir Elmazoğlu, Tugay Sezer, Ataberk Krand
Goller: Dk.10 Ataberk, Dk.33:Hakan Uluçağ, Dk.43:Bulut Kaçar, Dk.45 Ataberk (Yeniboğaziçi), Dk.65 Enes (Çanakkale)
Kırmızı Kart: Dk.2 Ersoy Saydağ
K-PET Birinci Lig’de üst sıraları hedefleyen Yeni Boğaziçi, kalecisi Ersoy’un maçın henüz başında kırmızı kart görerek 10 kişi kaldığı maçta Çanakkale’yi deplasmanda farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Dk.10:Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ataberk vurdu ve topu ağlara gönderdi.0-1
Dk.33:Sağ kanattan atılan şutta kaleci Umut’tan dönen topu Hakan tamamladı.0-2
Dk.43:Bulut sağ kanattan ceza sahasına girdi uzak direğe vuruşunda top ağlarla buluştu.0-3
Dk.45:Sağ kanattan ceza sahasına giren Enes’in vuruşunda top kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu.1-3
Dk.65:Ataberk sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi uzak köşeye vurdu ve top ağlarla buluştu.1-4 Karşılaşmada başka gol olmazken Yeniboğaziçi 4-1 kazandı.