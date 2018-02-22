Avantaj Kartal’ın pençesinde

Çeyrek finalde oynanan derbide Yenicami, Çetinkaya’yı John Ebuka’nın golleriyle mağlup ederek avantaj elde etti. Yenicami’de aylar sonra sahaya giren Bünyamin’in yaptığı hareket sonrasında Esin’in attığı penaltı golü ikinci maç için Çetinkaya’yı umutlandırdı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsfendiyar Açıksöz, Kaan Koday

Yenicami: Ozan, Oladele, Salih, Mehmet Altın, Mehmet Göktaş, Ünal, Tansel(Bünyamin), Ebuka, Okoli, Behiç, Yasin

Çetinkaya: Cenk, Hüseyin, Tunç, Abbas, Serhan, Erdinç(Ümitcan), İbrahim (Esin), Sercan, Muammer(Batuhan), David, Eko

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final 1. maçında Yenicami, Çetinkaya’yı John Ebuka’nın golleriyle mağlup etti. Soğuk havaya rağmen kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maçta, Çetinkaya’yı umutlandıran golü ise penaltıdan Esin Sonay attı. Maça Mehmet Sezener’in, skor 1-0 iken Çetinkaya’ya vermediği penaltı ve skor 2-0 iken Çetinkaya’ya verdiği penaltı damga vurdu. Yenicami, taraftarının Çetinkaya’ya yönelik “Apoel olamazsın şampiyon” tezahüratları ise dikkat çekti.

Maçın ilk devresi düşük tempoda oynanırken, her 2 takımın da çabaları gol getirmede ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrenin 70. Dakikasına kadar Çetinkaya, Yenicami’ye oranla daha iyi oynadı. Yenicami ise kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı. 72. Dakikada gelişen Yenicami atağında John Okoli’nin şutu John Ebuka’ya çarpıp ağlara gitti. 1-0

78. Dakikada Yenicami ceza alanında Abbas savunma tarafından formasından çekilip yere indirildi. Mehmet Sezener’in önündeki pozisyona devam kararı vermesine Çetinyalılar büyük tepki gösterdi.

Bu pozisyonun devamında 80. Dakikada John Ebuka, takımını rahatlatan golü kaydetti. 2-0

Maçın 90+1. Dakikasında Bünyamin’in, Esin’e yaptığı hareket sonrasında Mehmet Sezener penaltı noktasını gösterdi. Esin’in attığı penaltı skoru belirledi. 2-1