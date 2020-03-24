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Atmaca, Ağırdağ’da

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Ağırdağ Boğaz, sezona Mehmet Demir yönetiminde hazırlanırken, Dağyolu’ndan Mehmet Atmaca’yı transfer ederken, Talat Dağer de deneyimlerini takımla paylaşıyor

Atmaca, Ağırdağ’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durduruulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri de Ağırdağ Boğaz olacak.

Yeniden liglere dönen Ağırdağ Boğaz, sezona genç teknik adam Mehmet Demir yönetiminde hazırlanırken, Dağyolu’ndan tecrübeli orta saha futbolcusu Mehmet Atmaca’yı transfer etti. Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekleyen Mehmet Atmaca, Ağırdağ Boğaz’ın başarısı için ter dökecek. Bu arada futbolumuzun deneyimli isimlerinden olan Talat Dağer de köyü Ağırdağ Boğaz’ın başarısı için elini taşın altına koyarken, deneyimlerini takımla paylaşıyor.

Ağırdağ Boğaz, BTM 2. Lig 5. Grupta, Alayköy, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Kırmızı siyahlıların ilk haftaki rakibi ise Alayköy olacak.

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