Athos’un büyük şanssızlığı

K-Pet Birinci Lig’in 20. haftasında Hamitköy’e deplasmanda 4-1 mağlup olan Girne Halk Evi’nin başarılı Kıbrıslı Rum kalecisi Athos, maç öncesinde sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Athos’un belinden sakatlanması ile şok yaşayan Girne Halk Evi’nde kaleyi Burak korumuştu. Geçmişte de benzer sakatlığı birkaç kez yaşayan Athos, dün doktor kontrolünden geçerken, Akova maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
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