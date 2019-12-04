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Aslan kupada ‘Tuzla’ buz

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenildi.

Aslan kupada ‘Tuzla’ buz

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yendi.

53. dakikada Galatasaray'ın yarı sahasından çıkmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Muhammed Akarslan, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına kaçan Sadık Baş'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık Baş, ceza yayının sağ tarafında yaptığı aşırtma vuruşla topu Okan Kocuk'un üzerinden ağlara yolladı.

90. dakikada Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Tuzlaspor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve tur için önemli avantaj elde etti.

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