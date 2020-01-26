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Aslan, Konya’da kükredi

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi

Aslan, Konya’da kükredi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinç

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk. 79 Hurtado), Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 89 Emin Bayram), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 57 Adem Büyük)

Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba, 79. dakikada da Adem Büyük attı.

Sarı-kırmızlılar bu galibiytele puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

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