Aslan, Konya’da kükredi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Ahmet Narinç
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 59 Shengelia), Ömer Ali Şahiner, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Daci (Dk. 79 Hurtado), Thuram
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi (Dk. 71 Şener Özbayraklı), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 89 Emin Bayram), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 57 Adem Büyük)
Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba, 79. dakikada da Adem Büyük attı.
Sarı-kırmızlılar bu galibiytele puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.