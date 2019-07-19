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Asiye Çınar futbol ile anılacak

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Asiye Çınar futbol ile anılacak
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Trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Asiye Talay Çınar anısına, geleneksel hale getirilecek Asiye Talay Çınar Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek.
Bafra Halı Sahasında 29 Temmuz Pazartesi akşamı yapılacak olan turnuva, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek. Turnuvada saat 19’00 kura çekimi yapılacak. Final maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Turnuvaya katılım ücretı 150 TL olarak belirlenirken, takımlar 7 +3 olmak üzere toplam,10 kişilik kadro oluşturabilecekler.

1.Asiye Talay Çınar Halı Saha Futbol Turnuvasında şampiyon takıma 1500 TL, ikinci gelen takıma 500 TL ikramiye verilecek.
 

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