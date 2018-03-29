Aşık: Berbat zeminde futbol oynamaktan bıktık

Ligi boykot kararı alan Ağırdağ kulüp başkanı Mustafa Aşık, berbat zeminde futbol oynamaktan bıktıklarını açıklarken, sahanın sentetik zeminli yapılması konusunda ilerleme olmaması durumunda, bu sezon ligi boykot edeceklerini söyledi

BTM 2. Ligi 5. Grup’ta Dağyolu, Pınarbaşı, Dikmen ve Alayköy ile mücadele edecek olan Ağırdağ’da, saha sorunu nedeniyle başkan Mustafa Aşık, yönetim kurulu, teknik adam Murat Dağer ve futbolcuların aldıkları ortak kararla ligi boykot edecekler.

Saha sorununun çözümü ile ilgili adım atılmaması durumunda yeni sezonda BTM 2. Ligi 5. Grup’taki maçlarına çıkamayacaklarını açıklayan Ağırdağ kulüp başkanı Mustafa Aşık, konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Ağırdağ Boğaz bölgesinde 10,000’e yakın insan yaşamaktadır. Bu insanların spor yapması için de yıllardır uğraş vermekteyim.

Ancak yetkililerin yıllardır verdikleri sözleri tutmamaları nedeniyle, çalışa şevkim kırılır. Yıllardır bölge gençliğini otlar ve dikenlerle dolu sahada futbol oynatıyor zor şartlarda onlara spor yaptırıyoruz. Zeminin sentetik yapılması için de girişimlerimiz uzun süredir devam etmektedir. Ancak yetkililer sentetik yapma sözlerini tutmayarak 10,000’e yakın insanın yaşadığı bu bölgeye gerekli duyarlılığı göstermiyorlar.

Projesini hazırladığımız sahamızın sentetik zeminli yapılması konusunda ilerleme olmaması durumunda bu sezon ligi boykot edeceğiz.

Son olarak bundan önceki başbakan Hüseyin Özgürgün, Karaoğlanoğlu Sahası’nın açılışında sıranın Ağırdağ Boğaz Sahası’na geldiğini açıklamıştı. Ancak ne yazık ki yine hiçbir girişim olmadı. Belediyemiz de imkanları ölçüsünde bu projeye katkı koyabilir.

Devletin Ağırdağ Boğaz Sahası konusunda adım atmaması bizi boykota yönlendirdi. Çünkü artık berbat zeminde futbol oynamaktan bıktık.”