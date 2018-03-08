Arsenal tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'li İngiliz temsilcisi Arsenal'i ağırladı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Arsenal, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj elde etti. Dev mücadelede atılan iki golün asistini de Mesut Özil yaptı.

San Siro'da oynanan dev karşılaşmada Arsenal, Mkhitaryan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçirdi. Golün asistini Mesut Özil yaptı.

45+4'te bu kez Ramsey, Mesut'un asistini gole çevirdi ve skor 2-0 oldu.

İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve Arsenal, mücadeleyi 2-0 kazandı.