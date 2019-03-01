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Arıkhan'a çifte görev

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Karşıyaka’da teknik direktör Hüseyin Cantürk'ün yardımcı antrenörlüğüne, Karşıyaka U21 Takımında da görev yapan Halil Arıkhan getirildi

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Arıkhan'a çifte görev

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’da antrenör Orçun Volkan’dan boşalan görev getirilen deneyimli teknik direktör Hüseyin Cantürk yardımcı antrenörünü belirledi. Karşıyaka’da U21 Takımında görev yapan Halil Arıkhan, 20. haftadan itibaren A takımda da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Teknik direktör Hüseyin Cantürk yönetiminde Karşıyaka, 18.ve 19. haftalarda oynadığı iki karşılaşmadan da aynı sonuçlarla 1-1 beraberliklerle ayrıldı. Ligde 3 Mart Pazar günü deplasmanda Doğancı ile karşılaşacak olan Karşıyaka teknik direktör Hüseyin Cantürk zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmayı hedefleyecek.

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