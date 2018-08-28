Antrenörlük kursunun son başvuruları bugün

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan UEFA B Antrenörlük Kursu'nun son başvuruları bugün yapılacak. KTFF’den yapılan açıklamaya göre kursa başvuru ücreti 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Başvuruda bulunacak olanların evraklarını eksiksiz bir şekilde KTFF Genel Sekreterliği'ne ulaştırmaları istendi.
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