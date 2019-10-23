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Antrenörlük kursu Mağusa’da sürüyor

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Antrenörlük kursu Mağusa’da sürüyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilenKTFF C Lisans Antrenörlük Kursu geçtiğimiz gün başladı.

Mağusa’da ve Lefkoşa’da farklı tarihlerde yapılmasına karar verilen kursun Mağusa ve İskele’de ikamet eden kursiyerler için 14-26 Ekim 2019 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğindeki kursları verilmeye başlandı. Kursun dünkü bölümünde doğum günü olan Kaan Güder’e de sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Lefkoşa ve diğer bölgelerde ikamet eden kursiyerler ise 11-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak kursa katılabilecek.

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