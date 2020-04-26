" Antrenörlerimiz yurt dışında antrenörlük yapmalı"

Hakan Hayrettin, ülkemizdeki antrenörlerin kendilerini geliştirmek ve Dünyaya açılmak için yurt dışında da antrenörlük yapmaları gerektiğini açıklarken, yabancı futbolcuların doğru kullanılması halinde ülke futboluna katkıda bulunacağını vurguladı

İngiltere’de hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli başarılara imza atan Kıbrıslı Türk Hakan Hayrettin, takımıyla yeni sözleşme imzalamasına rağmen İngiltere’de futbolun koronadan çok kötü etkilendiğini ve geleceklerinin belirsiz olduğunu ifade ederek adaya dönmenin de istediği bir seçenek olduğunu ifade etti.

Hakan Hayrettin, KKTC’de çok iyi antrenörlerin bulunduğunu ve onlarla gurur duyduğunu ifade ederek ülkemizdeki futbolun iyi yerlere geleceğine inandığını sözlerine ekledi. Hayrettin, ülkemizdeki antrenörlerin de kendilerini geliştirmek ve dünyaya açılmak için yurt dışında da antrenörlük yapmaları gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda tartışılan yabancı konusunda da konuşan Hayrettin, yabancı futbolcuların doğru kullanılması halinde ülke futboluna katkıda bulunacağını ve geliştireceğini vurguladı.

Herkesi bu zorlu süreçte evlerinde kalmaya davet eden Hayrettin, herkese sağlık dileyerek sözlerini sonlandırdı.

