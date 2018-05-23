Antrenörlerde eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin her sezon öncesi düzenlediği eğitim semineri bugün Güzelyurt’ta başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi düzenlenen seminerler başlıyor.

Kıbrıs Türk antrenörlerinin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan gelişim semineri bu yıl Güzelyurt’da düzenleniyor. 24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Türkiye Futbol Federasyonu Eğitmenlerinden Mustafa Nurgülen, Özcan Bizati, Haluk Kaplan, Göztepe futbol takımı teknik direktör yardımcı antrenörü Mehmet Ak ve YDÜ’den öğretim görevlisi Osman Emiroğlu, eğitmen olarak katılacak. Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2018-2019 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörlere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilmeyecek.

İki gün sürecek olan antrenör gelişim semineri programları da açıklandı.

24 Mayıs Perşembe 1.gün Teknik direktör ve A lisans yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08:00-10:00 Kayıt kabul

10:00-10:30 Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmalar

10:30-11:15 Takım Yönetimi ve Futbolda trendler (Mustafa Nurgülen TFF Eğitmeni)

11:15-12:00 Futbolda dar alan oyunlarının önemi (Özcan Bizati Eğitmen)

12:00-13:30 Öğle yemeği ve dinlenme

13:30-15.00 Antrenman programlarını geliştirme (Mehmet Ak Göztepe teknik direktör yardımcı antrenörü)

17:30 Sertifika dağıtımı ve kapanış

25 Mayıs Cuma 2.gün B, C lisans ve kaleci antrenörü yenileme seminer programı şöyle :

Yer : Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

08:00-10:00 Kayıt kabul

10:00-10:30 Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmalar

10:30-11:15 Takımda liderlik (Osman Emiroğlu YDÜ Öğretim görevlisi)

11:15-12:00 Antrenman programlarını geliştirme (Mehmet Ak Göztepe teknik direktör yardımcı antrenörü)

12:00-12:45 Kaleci tekniği öğretimi (Haluk Kaplan Eğitmen)

12:45-13:30 Öğle yemeği ve dinlenme

13:30-15.00 Futbolda dar alan oyunlarının önemi (Özcan Bizati Eğitmen)

15:00 Sertifika dağıtımı ve kapanış