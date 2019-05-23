Antrenörler Derneği'nin gündemi yoğun

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi yoğun gündem ile toplanırken, ödül gecesini, 29 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleştirme kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde (KTFAD)futbol sezonunun tamamlanmasının ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirildi.

Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Toplantıda derneğin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül gecesi ile yeni sezon öncesinde her yıl gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin için gerekli olan hazırlıkların yapılması konusunda görevlendirme ve genel konular görüşülerek karara bağlandı.

Kuzey Kıbrıs Futbol Liglerin tamamlanmasının ardından liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik geleneksel olarak düzenlenen başarılı antrenörler ödül gecesinin kusursuz gerçekleştirmek davetiyelerin dağıtımı ile ilgili görev dağılımı yapıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyle teknik adamlar, kulüp başkanları, yanı sıra gazetelerin spor şeflerinin de katılacağı ödül gecesinde yılın başarılı antrenörlere ödülleri veriliyor.

İlk seminer 12 Haziran'da

Yeni başlayacak olan futbol sezonunda (2019-2020) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinin ilki 12 Haziran Çarşamba günü Teknik Direktör, A Lisans antrenörler katılımı ile başlarken, Antrenör gelişim seminerlerinin ikincisi ise 13 Haziran Perşembe günü, B, C, Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılarak tamamlanacak.

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine Türkiye’den ve ülkemizden katılacak olan katılımcılarla birlikte konu başlıkları da belirlendi. Program içeriği daha sonra açıklanacak.

Antrenör gelişim seminerine katılacak olan Antrenörlerin seminer kayıt ücreti 150 TL, yıllık üye aidatı 200 TL, toplam 350 TL olarak belirlenmişti.

Antrenör gelişim seminerine katılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2019-2020 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır.

Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda öneri, genel değerlendirme ve rutin konularda da yönetim kurulu toplantısında görüşüldü.