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Antalyaspor'dan kritik galibiyet

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Süper Lig'in 19. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu

Antalyaspor'dan kritik galibiyet

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Antalyaspor uzun bir aradan sonra üç puan ile tanışmış oldu. Mücadelenin 26 dakikasında Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Paul Mukairu Antalyaspor'u 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Gustavo Blanco Leschuk'un golüyle 3-0 Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca Antalyaspor sahada üç puan alan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Antalyaspor düşme hattının iki puan üzerinde 15. sırada yer aldı. Denizlispor ise 22 puanla 12. sırada kaldı.

Jahovic golle başladı sakatlanarak oyundan çıktı

Denizlispor maçında gol atan Antalyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic maç devam ederken kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlanarak kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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