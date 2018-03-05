Anlamlı turnuva tamamlandı

Yıldırım Masterleri ile Kanser Hastaları Yardım Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kansere Karşı Sporla El Ele Masterler Anı Turnuvası” tamamlandı

Yıldırım Masterleri ile Kanser Hastaları Yardım Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kansere Karşı Sporla El Ele Masterler Anı” turnuvası tamamlandı.

Yıldırım Masterleri tarafından organize edilen Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına düzenlenen (Zehra Çırakoğlu, Hale Özdınak, Şermin Özbilen, Hasan Özmenek) Masterler Turnuvası’na, Yıldırım Masterleri, Maraş Masterleri, Türkiye’den Adıyaman Masterleri, Ege Üniversitesi Masterleri takımları katıldı. 2-3 Mart tarihleri arasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına düzenlenen turnuvasına Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Katip Demir, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kanser Hastaları Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail katılarak destek verdi.

Turnuvanın ilk gününde Yıldırım Masterleri, Ege Üniversitesi Masterleri’ini 2-1, Maraş Masterleri, Adıyaman Masterleri’ni 1-0 mağlup ederek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvanın finalinde Yıldırım Masterleri, Maraş Masterleri’ni 3-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Ege Üniversites Masterleri, Adıyaman Masterleri’ni 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

Turnuva sponsorlardan gelen gelirler Kanser Hastaları Yardım Derneğine bırakıldı. Turnuva finalinden sonra takımlara kupa, katkı koyan sponsorlara plaketler yetkililer tarafından verildi.



