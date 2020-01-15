Anı maçını Ocak kazandı

Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Seda Güreşçioğlu Anı Maçında karşılaştılar. Baf Ülkü Yurdu, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen, Türk Ocağı maçı 3-2 kazanmayı başardı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Adeola ve Kossi kaydederken, Türk Ocağı’nın gollerini Remzi, İdan ve Oha attı.