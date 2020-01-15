Anı maçını Ocak kazandı

Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Seda Güreşçioğlu Anı Maçında karşılaştılar. Baf Ülkü Yurdu, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen, Türk Ocağı maçı 3-2 kazanmayı başardı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Adeola ve Kossi kaydederken, Türk Ocağı’nın gollerini Remzi, İdan ve Oha attı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.