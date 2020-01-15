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Anı maçını Ocak kazandı

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Anı maçını Ocak kazandı

Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı, Seda Güreşçioğlu Anı Maçında karşılaştılar. Baf Ülkü Yurdu, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen, Türk Ocağı maçı 3-2 kazanmayı başardı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Adeola ve Kossi kaydederken, Türk Ocağı’nın gollerini Remzi, İdan ve Oha attı.

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