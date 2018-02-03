Alt yapılar ‘Belenco Futbol Turnuvası’nda buluşacak

Yenicami Akademinin tüm ülke çapında alt yapı grupları için düzenleyeceği futbol turnuvasının adı önümüzdeki 5 yıl boyunca Belenco Futbol Turnuvası olması için protokol imzalandı. Belenco Turnuvası’nın ilk organizasyonu, 4 Şubat Pazar tarihinde 2010 – 2011 yaş grupları arasında oynanacak

Yenicami Ağdelen Kulübü ve Decomar Mermer ve Granit Ltd. sponsorluk anlaşması imzaladı. Yenicami Akademinin tüm ülke çapında alt yapı grupları için düzenleyeceği futbol turnuvasının adı önümüzdeki 5 yıl boyunca Belenco Futbol Turnuvası olacak.

Protokol 30 Ocak Salı günü saat 18:00’de Lefkoşa Yusuf Kaptan Futbol Sahası’nda, Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Kaan Kaner ve Decomar Ltd. Direktörü Kemal Uyumsal arasında imzalandı.

İmza töreni sonrası bir konuşma yapan Kaan Kaner, Yenicami Ağdelen Kulübü’nün, ülke futboluna yaptığı katkılara vurgu yaparken, bu turnuvanın da, futbola gönül veren gençlerin kaynaşması ve sporun birliği, bütünlüğü ve geleceği için önemine değindi.

Decomar Mermer ve Granit Ltd. Direktörü Kemal Uyumsal ise konuşmasında, şirket olarak, ülke gençliğine ve spora katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belenco Turnuvası’nın da bu amaca yönelik önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

İmzalanan protokol gereğince Belenco KKTC Distribütörü Decomar Mermer ve Granit Ltd. Sponsorluğunda yapılacak olan Belenco Turnuvası’nın ilk organizasyonu, 4 Şubat Pazar tarihinde 2010 – 2011 yaş grupları arasında ve 10 Şubat Cumartesi günü 2009 – 2011 yaş grupları arasında olmak üzere iki etaptan oluşacak.