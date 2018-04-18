Ali Okan, Bahçeli’de futbola döndü

Oğuz ÇİL

BTM İkinci Lig Birinci Grup’ta, Yarköy, Karadeniz 61, Boğaziçi ve İskele Trabzonspor ile mücadele edecek olan Bahçeli kadrosunu transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Bahçeli’yi yeni sezona hazırlıyan Aras Övgün, Esentepe ve Hamitköy’de forma giymiş olan deneyimli futbolcu Ali Okan Şengül’ün, futbola dönerek Bahçeli kadrosuna katılmasını sağladı. Yine Esentepe’den yetişmiş olan Mehmet Aşıkzadeler’i de kadrosuna dahil eden Bahçeli, grupta şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturdu.