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Ali Ceylan Anı Turnuvası'nda Yenicami şampiyon

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Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası'nda Yenicami şampiyon, Mağusa Türk Gücü ikinci oldu

Ali Ceylan Anı Turnuvası'nda Yenicami şampiyon
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Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile anıldı. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası önceki gün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

3. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası'nda A grubunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Dumlupınar, Yeni Boğaziçi, B grubunda ise Maraş Gençlik, Türk Ocağı, Mormenekşe, Değirmenlik takımları yer alırken, minik sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. 3. Ali Ceylan Minikler Anı Futbol Turnuvası finalinde Yenicami rakibi Mağusa Türk Gücü’nü normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçı penaltı vuruşları sonrasında 5-3 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülük maçında ise Değirmenlik rakibi Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgelerini merhum Ali Ceylan’ın annesi Ayşe Ceylan, babası Hasan Ceylan, ablası Emine Ceylan, Güneş Güneşoğlu, Ahmet Ogan, Maraş Gençlik altyapı sorumluları Hasan Şemmedi, Hüseyin Özkuyucu ve Ozan Kuşaf tarafından verildi.

Üçüncülük

Değirmenlik-Türk Ocağı 1-0

Final

Yenicami-Mağusa Türk Gücü normal süre 0-0 (penaltılarda 5-3)

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