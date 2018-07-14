Ali Aydemir de Kaymaklı’nın listesinde

Küçük Kaymaklı dış transferde önceliğini kaleci transferini verirken, Ali Karal'dan sonra Ali Aydemir için de girişim başlattı.
Gençler Birliği'nde geçtiğimiz sezonun ilk devresinde birlikte görev yapan Ali Karal ile Ali Aydemir'den, Ali Karal devre arasında takımdan ayrılmıştı. Ali Aydemir ise sezonun son bölümünde sakatlandıktan sonra play out maçlarında yeniden takıma dönmüştü.
Serbest transfer hakkı bulunan Ali Aydemir'i ikna etmek için geçtiğimiz sezon futbolcunun teknik direktörlüğünü yapan Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk de devreye girdi.