Akova, Mormenekeşe’yi evinde morarttı

Akova, bölge derbisinde konuk olduğu Mormenekşe karşısında her iki yarıda bulduğu ikişer golle sahadan 4-0 galip ayrıldı

Hakemler: Zekai Töre, Emine Yarkın, Özal Çağlayan

Mormenekşe: Gökhan, Fevzi(Tuğhan), Sabri, Nasuh, Fetin, Can, Rıdvan, Mehmetali, Emre Kuvvetlişahin(Asilkan), Burak (Şevki), Emre İmam.

Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Hasan, Abdullah, Aziz, Osman (Hasan), Eray(Mustafa), Cemil, İrfan(Ceyhun)

Goller: Dk. 6 Abdullah, Dk. 40 Osman, Dk. 49 Cemil, Dk. 73 Ceyhun.

K-Pet 1. Lig’in 5. haftasında bölge derbisinde son haftalarda çıkışta olan Akova konuk olduğu Mormenekşe karşısında attığı her iki devrede de bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrılarak üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

Dk. 6 Akova atağında İrfan’ın ceza yayının sol çaprazında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdullah’ın vuruşunda top üst direğe vurarak ağlara gitti. 0-1

Dk.11 Akova’nın kullandığı kornerde arka direkte boş kalan İrfan’ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak auta gitti.

Dk.19 Mormenekşe defansının anlaşmazlığı sonrasında topa sahip olan Osman kaleci Gökhan’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk. 40 Mormenekşe’nin beraberlik golü için tüm hatlarıyla yüklendiği anda hızlı çıkan Akova’da orta alanda topla buluşan Eray topla biraz ilerledikten sonra güzel bir ara pasla Osman’ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Osman da kaleciyi çalımlayarak hafif çaprazda topu boş kaleye bırakarak skoru 0-2 yaptı.

İkinci devreye yine iyi başlayan Akova oldu.

Dk. 49 Mormenekşe defansından kaleci Gökhan’a verilen geri pasta kaleci altı pas üzerinde topu yatarak alınca hakem çift vuruşu verdi. Paslaşarak kullanılan topta Akova’dan tecrübeli ayak Cemil düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

Dk. 56 Organize gelişen Mormenekşe atağında Şevki’nin pasıyla Akova ceza sahası önünde topla buluşan Emre İmam önünü boşaltarak şutunu attı. Ancak top yandan auta gitti.

Dk. 73 Sol kanattan gelişen Akova atağında Derviş topla birlikte Mormenekşe ceza sahasına girerek ortasında arka direkte boş pozisyonda kalan Ceyhun ayağının içiyle topu köşeden ağlara göndererek skoru 0-4 yaptı.

Dk. 81 Mormenekşe atağında orta alanda Emre’nin ara pasıyla Akova ceza sahasında topla buluşan Mehmetali kaleciyle karşım karşıya kaldığı anda şutunda son anda Derviş topa ayak koydu.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Mormenekşe 0 – Akova 4 şeklinde tamamlandı.