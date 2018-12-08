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Akova çok rahat

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K-PET Birinci Lig’de günün tek maçında Akova, Ozanköy'ü oldukça rahat bir oyundan sonra İrfan, Berhan ve Cemil'in golleriyle 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Akova'ya mağlup olarak düşüşünü sürdüren Ozanköy ise 18 puanla 7. sırada kaldı

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Akova çok rahat
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Stad: Akova Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Fatih Bardakçıoğlu, Yusuf Bakar

Akova: Çağatay Gözler, Salih Kaplan, Osman Çobanoğlu, Hasan Yaşınses (Dk.55 Hüseyin), Cemil Awwad, Berhan Çelme, İrfan Boşnak, Eray Vudalı (85 Mustafa), Derviş Özeralp, İsmet Pehlivan, Abdullah Atma  (Dk.57 Aziz)

Ozanköy: Feyyaz Gül, Aytun Aygın, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Çiçekli, Hasan Yanaroğlu, Aksel Kaptanoğlu, Bekir Yıldız, Nedim Biçen (Dk.80 Ahmet), Ersal Hafız, Hasan Delibatlı (Dk.70 Ekrem), Murat Besli

Goller: Dk.25:İrfan Boşnak, Dk.44:Berhan Çelme, Dk.48:Cemil Awwad (Akova)

K-PET Birinci Lig’de 12. haftada dün oynanan tek maçta Akova, Ozanköy'ü oldukça rahat bir oyundan sonra 3-0 mağlup etti.

İlk devreden İrfan ve Berhan ile 2 farkı yakalayan Akova, ikinci devrenin başında Cemil ile bulduğu golle, farkı 3'e çıkarıp, rahat bir 90 dakika sonunda 3 puanı hanesine yazdırıp, maç fazlasıyla 23 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi. Düşüşü devam eden Ozanköy ise 18 puanla 7. sırada kalırken, üst sıralardan uzaklaşmaya başladı.

Dk.12:Cemil’in ön direğe kullandığı kornere İrfan kafayı vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

Dk.25:Sol kanattan kullanılan kornerde arka direkte bulunan İrfan müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.44:Sağ kanattan gelişen atakda Ozanköy savunması topu uzaklaştırmak isterken dönen topu kontrol eden Berhan topu uzak köşeye gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.2-0

Dk.48:Cemil ceza sahası dışında topu sürerken yerde kaldı,kazanılan serbest vuruşta Cemil topu kalecinin sağından ağlara gönderdi.3-0

Dk.75:Ozanköy kornerinde ön direkte bulunan Ekrem kafayı vurdu fakat top dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmazken maç 3-0 sona erdi.

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