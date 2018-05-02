Akova ağır yaralı

Akova, kritik Dumlupınar maçında orta sahanın önemli ismi Berhan Çelme ile defansın önemli ismi Yorgo Luka’dan yoksun olacak

K-PET Birinci Lig’de Eralp Şerifoğlu’nun göreve gelmesinden sonra toparlanan ancak son haftaya play out hattında giren Akova, kritik Dumlupınar maçı öncesinde 2 önemli oyuncusundan yoksun kaldı.

Akova, deplasmanda kazandığı kritik Doğancı maçında kırmızı kart gören orta sahanın önemli ismi Berhan Çelme’nin yanı sıra defansın önemli ismi Yorgo Luka da aynı maçta gördüğü sarı kartla, dört sarı kart cezalısı durumuna düştü. Her 2 futbolcu da play off’ta iddialı olmak için kazanmak zorunda olacak olan Dumlupınar maçında forma giyemeyecekler.

Maçı kaybetmesi durumunda play out oynayacak olan Akova, Dumlupınar maçını kazanması durumunda büyük ihtimalle play out oynamayacak.