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Akhisarspor, mağlubiyetle başladı

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'la karşı karşıya geld

Akhisarspor, mağlubiyetle başladı
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UEFA Avrupa Ligi'nin J Grubu ilk hafta maçında Krasnodar, deplasmanda Akhisarspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Gazinski'nin pasıyla topla ceza sahasında buluşan Ari'nin kaleci Fatih'in üzerinde aşırdığı top, yandan dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Krasnodar, Claesson ile öne geçti. Kabore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Claesson'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

42. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk devresini Krasnodar 1-0 önde tamamladı.

2. Devre

58. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Josue'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

64. dakikada Krasnodar ceza alanında oluşan karambolün ardından ceza alanı dışında topla buluşan Vrsajevic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Güray'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka konuk ekip Krasnodar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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