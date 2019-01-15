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Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı

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Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

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Akhisarspor deplasmanda avantajı kaptı
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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ata Yıldırım

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 10 Kucher), Atila Turan (Dk. 66 Umut Bulut), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Kravets

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker (Dk. 58 Serginho), Sissoko, Josue, Regattin (Dk. 46 Onur Ayık), Manu (Dk. 72 Barbosa), Bokila

Goller: Dk. 16 Regattin, Dk. 37 Atila Turan (Kendi kalesine) (Akhisarspor), Dk. 78 Chery (Penaltıdan) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 22 Ocak'ta oynanacak.

16. dakikada Akhisarspor öne geçti. Josue'nin savunmanın arkasına gönderdiği şık ara pasında topla buluşan Regattin, yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra kaleci Lung'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

37. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Bokila'nın sert ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Atila Turan'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

78. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil Çinaz, savunma oyuncusu Vrsajevic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Halis Özkahya, önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Chery gole çevirdi: 1-2

Karşılaşma, konuk ekip Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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