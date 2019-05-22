Ahmed Sami Topcan Kupasının programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası'nda Türk Ocağı ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak karşılaşma 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Söz konusu karşılaşma Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak. Bu sezon U21 Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Türk Ocağı Limasol ile U21 1.Ligi'ni şampiyon tamamlayan Yonpaş Dumlupınar'ı karşı karşıya getirecek olan karşılaşma sonunda KTFF'nin kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan adına yapılan kupa takdim edilecek.