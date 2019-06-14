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Agit ameliyat oldu

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Agit ameliyat oldu
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Hamitköy'ün başarılı sol kanat futbolcusu Agit Altan ameliyat oldu. Sezon boyunca büyük özveri gösteren, özellikle ikinci devrede sakat sakat oynayan Agit Altan, sezonun tamamlanması ile birlikte ameliyat oldu.

Türkiye’de Özel Sezar hastanesinde doktor Yusuf Ünal tarafından başarılı bir atroskobi uygulanan Agit, 3 hafta sonra antrenmanlara başlayıp, ayağını güçlendirecek.

Ameliyatı Hamitköy kulübü tarafından yaptırılan Agit, yaptığı ortalar ve klas frikik golleriyle Hamitköy’ün Süper Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.

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