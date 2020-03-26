Ağırdağ transferde coştu

Ağırdağ Boğaz, BTM İkinci Lige 10 futbolcu transfer ederek iddialı girmeye hazırlanırken, hayat normale döndükten sonra Talat Dağer ve Mehmet Demir yönetiminde, terfi hedefiyle çalışmaya devam edecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durduruulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri de Ağırdağ Boğaz olacak.

Yeniden liglere dönen Ağırdağ Boğaz, sezona genç teknik adam Mehmet Demir yönetiminde hazırlanırken, transferlerle de kadrosunu güçlendirdi.

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü, BTM İkinci Ligine, 10 futbolcu transfer ederek iddialı girecek. BTM Birinci Ligde playoff finali oynayan Dikmen Gücü’nden Okan Kuni, Kemal Özata ve Berke Tayançlı, Türkmenköy’den Orhan Çelik, Ortaköy’den Aspur Yükselir, Türk Ocağı’ndan Barış Karabiber, Dağyolu’ndan kaleci SalahiPastacıgil, Tatlısu'dan Oğuz Ottaş, Dağyolu’ndan Mehmet Demir ile Mehmet Atmaca kırmızı siyahlıların yeni transferleri oldular.

Ağırdağ 5. Gruptaki güçlü rakiplerinin arasından sıyrılıp grup lideri olarak çıkmayı hedeflerken, takımı sezona hazırlayan Talat Dağer ve Mehmet Demir, hedeflerini başarabilecek güçte olduklarını ve hayat normale döndükten sonra çalışmaya devam ederek takım halinde başarıya odaklanacaklarını söylediler.

Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekleyen Ağırdağ Boğaz, BTM 2. Lig 5. Grupta, Alayköy, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek. Kırmızı siyahlıların ilk haftaki rakibi ise Alayköy olacak.