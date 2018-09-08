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Adeleke’nin yerine Baroni

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Adeleke’nin yerine Baroni
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Merit Alsancak Yeşilova’nın, Nijeryalı futbolcusu Seyi Adeleke’nin sezon öncesi yapılan sağlık kontollerinde kalbinden rahatsız olduğu anlaşıldı.

İkinci bir doktor tarafından kontrol edilen Adeleke’nin raporları Türkiye’ye gönderildi. Türkiye’den de olumsuz rapor gelince Adeleke’nin, hayatını düşünen Merit Alsancak Yeşilova yönetimi, futbolcuyu kadrodan çıkarma kararı aldı. Bu karar sonrasında ise Yeşilova, Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Brezilyalı yıldız Christian Baroni ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Corinthians forması giyen 35 yaşındaki Dünya yıldızı, Yeşilova'nın teklifine evet dedi.

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