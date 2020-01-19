Adal ikinci devreye hazırlanıyor

Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli kaptanı Hüseyin Adal’ın bacak kaslarında meydana gelen kopukluk büyük oranda iyileşirken, tecrübeli futbolcunun sezonun ilk haftasına hazır olması bekleniyor

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı, K-PET Süper Ligin ikinci devre hazırlıklarını teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde sürdürüyor.

İlk devrede yaşadığı sakatlıktan sonra aylardır takımdan uzak kalan kaptan Hüseyin Adal da büyük oranda iyileşirken, kaptan ikinci devreye hazırlanıyor.

Hüseyin Adal’ın bacak kaslarında meydana gelen kopukluk büyük oranda iyileşirken, tecrübeli futbolcunun sezonun ilk haftasına hazır olması bekleniyor. Ayağındaki ağrıları az da olsa süren Hüseyin Adal’ın, ikinci devrenin ilk maçı olan Gençlik Gücü maçında oynayacak duruma gelmesine rağmen, riske edilmemesi bekleniyor.