A Grubu’nda liderlik el değiştirdi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. hafta maçları başladı.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği halı saha futbol turnuvası Gençlik Gücü halısahasında heyecanlı bir şekilde sürerken, 14 takım mücadeleye devam ediyor. A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda liderlik el değiştirirken, Cezaevi liderliğe yükseldi. Devlet Hastanesi liderlikten, dördüncülüğe geriledi. Son oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

19.00 Devlet Hastanesi-Tarım bakanlığı, 0-3

20.00 Gümrük Dairesi-Telefon Dairesi, 3-5

21.00 Cezaevi-Elektrik Kurumu, 8-2