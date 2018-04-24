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49'unda sahalarda

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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Türkmenköy, 13 Şubat 1969 Limasol doğumlu olan 49 yaşındaki Mustafa Tavukçu'yu(Palaz) sahalara döndürdü

49'unda sahalarda
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Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup ekiplerinden Türkmenköy, yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlarken genç isimlerin yer aldığı kadrosunu deneyimli isimlerle takviye etti.

Türkmenköy bu doğrultuda futbolu bırakmış olan yılların deneyimli ismi Mustafa Tavukçu'yu(Palaz) da yeniden futbola döndürdü. 13 Şubat 1969 Limasol doğumlu olan Mustafa Tavukçu'yu yeniden sahalarda döndüren Türkmenköy 49 yaşındaki futbolcunun deneyimlerinden faydalanmayı hedefliyor.

Mustafa Tavukçu, Akıncılar'ın tek Süper Lig şampiyonluğunu aldığı efsane kadroda ve Türkmenköy'ün en üst ligde mücadele ettiği görkemli yıllarında kadroda yer alıyordu.

Özkan Gaziler'in antrenörlüğünü yaptığı Türkmenköy, sezonun ilk haftasında Kırıkkale'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı.

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