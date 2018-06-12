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2018 Rusya Dünya Kupası hakkında merak edilenler

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2018 Dünya Kupası, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak maçla başlayacak

2018 Rusya Dünya Kupası hakkında merak edilenler
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4'er takımlı 8 grupta oynanacak maçlar 1 ay sürecek. İşte 2018 Dünya Kupası'nda gruplar ve takımlar hakkında bilmeniz gerekenler...

DÜNYA KUPASI A GRUBU

DÜNYA KUPASI A GRUBU

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan ev sahibi Rusya, A Grubu'nda Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay ile karşılaşacak.

Suarez'li Uruguay ve Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandıktan sonra kupaya son anda yetişen Salah'lı Mısır, grubun favorileri olarak gösteriliyor. 

 

DÜNYA KUPASI B GRUBU

DÜNYA KUPASI B GRUBU

B Grubu'nda Real Madrid'in yıldızları Ronaldo ve Ramos, Portekiz-İspanya maçında karşı karşıya gelecek.

Fas ve İran ise güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak sürpriz yapmak istiyor.

DÜNYA KUPASI C GRUBU

DÜNYA KUPASI C GRUBU

C Grubu'nda Griezmann'lı, Pogba'lı Fransa tüm otoritelerin favorisi durumunda.

Peru, Avustralya ve Danimarka da gruptan çıkmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

DÜNYA KUPASI D GRUBU

DÜNYA KUPASI D GRUBU

2018 Rusya Dünya Kupası, adını futbol tarihine yazdırmak isteyen Lionel Messi'nin belki de son büyük turnuvası olacak.

Muhteşem kariyerini bir de Dünya Kupası ile taçlandırmak isteyen Messi'nin önderliğindeki Arjantin, İzlanda, Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI E GRUBU

DÜNYA KUPASI E GRUBU

Ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya'ya 7-1 kaybederek taraftarlarını kahreden Brezilya, bu kez İsviçre, Kosta Rika ve Sırbistan'ın yer aldığı grupta mücadele edecek.

PSG forması giyerken sakatlanan Neymar, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek.

DÜNYA KUPASI F GRUBU

DÜNYA KUPASI F GRUBU

Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, bu kez de favoriler arasında yer alıyor.

Meksika, İsveç ve Güney Kore de F Grubu'nda Almanya ile birlikte 2. tur vizesi arayacak.

DÜNYA KUPASI G GRUBU

DÜNYA KUPASI G GRUBU

Yakaladığı jenerasyonla beklenen başarıya henüz kavuşamayan Belçika ve son yıllarda geçmişi aratsa da her zaman ismiyle ön plana çıkan İngiltere, favoriler arasında yer almasa da kupanın sürpriz taliplerinden olabilir. Tunus ve Panama da bu iki takımla birlikte tur şansı arayacak.

DÜNYA KUPASI H GRUBU

DÜNYA KUPASI H GRUBU

H Grubu, 2018 Dünya Kupası'nda tahmin yapmanın belki de en zor olduğu grup.

Futbolseverler, Lewandowski'li Polonya, Mane'li Senegal, son kupanın yıldızı James Rodriguez'li Kolombiya ve Japonya'nın yer aldığı H Grubu'ndaki mücadelenin nefes keseceği görüşünde...

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