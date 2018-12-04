12. hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 12. haftada oynanacak olan maçların programını açıkladı.
K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:
7 Aralık Cuma (Saat 18:30)
Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı
8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
MTG – BÜY, Dr Fazıl Küçük Stadı
Çetinkaya – GG, Atatürk Stadı
Yeşilova – GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
9 Aralık Pazar(Saat 14:00)
Kaymaklı – Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Binatlı – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı
Cihangir – DTB, Cihangir Stadı
10 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)
TOL – Esentepe, Mete Adanır Stadı
K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:
8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)
Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı
Akova – Ozanköy, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Hamitköy, Emek Stadı
9 Aralık Pazar(Saat 14:00)
Bostancı Bağcıl – Değirmenlik, Bağcıl Stadı
Göçmenköy – Mesarya, Göçmenköy Stadı
Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı
Saha değişikliği
U21 Süper Lig’de oynanacak olan Yeşilova – Girne Halk Evi maçının sahası değişti. Daha önce ‘Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yapılacağı duyurulan karşılaşma ‘Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’na alındı. Karşılaşmanın başlama saati daha önce