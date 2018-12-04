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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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12. hafta programı açıklandı

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12. hafta programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligler’inde 12. haftada oynanacak olan maçların programını açıkladı.

K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:

7 Aralık Cuma (Saat 18:30)

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

MTG – BÜY, Dr Fazıl Küçük Stadı

Çetinkaya – GG, Atatürk Stadı

Yeşilova – GHE, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Kaymaklı – Yenicami, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Binatlı – Gençler Birliği, Üner Berkalp Stadı

Cihangir – DTB, Cihangir Stadı

10 Aralık Pazartesi (Saat 18:30)

TOL – Esentepe, Mete Adanır Stadı

K-PET Birinci Lig’de 12. hafta programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

Yeni Boğaziçi – Yonpaş Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı

Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı

Akova – Ozanköy, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Hamitköy, Emek Stadı

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Bostancı Bağcıl – Değirmenlik, Bağcıl Stadı

Göçmenköy – Mesarya, Göçmenköy Stadı

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı

Saha değişikliği

U21 Süper Lig’de oynanacak olan Yeşilova – Girne Halk Evi maçının sahası değişti. Daha önce ‘Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yapılacağı duyurulan karşılaşma ‘Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’na alındı. Karşılaşmanın başlama saati daha önce

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