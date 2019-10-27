Ziynet Sali Yardım Konseri ertelendi

Ülkemizde vatani görevini yerine getirdiği sırada bir kaza sonucu başından yaralanan Erkay Yıldız’a sağlığına kavuşması için Casino İşletmecileri Birliği tarafından başlatılan destek kampanyası çerçevesinde bu akşam Girne Amfi Tiyatro da gerçekleşecek Kıbrıslı sanatçımız Ziynet Sali konseri tüm yurdu olumsuz etkileyen kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yeni konser tarihi ilerleyen günlerde Casino İşletmecileri Birliği tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.