Yıldızlar SOS Çocukköyü için sahnede olacak

Her etkinliği ile sanatseverlere unutulmaz müzik şölenleri yaşatan Concerts Without Borders (Sınır Tanımayan Konserler), bu kez sezonun kapanış etkinliği olarak yardım konseri gerçekleştiriyor. 11 Kasım Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda düzenlenecek “Beyond” isimli Opera, Broadway ve Pop Konseri’nin tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak

Concerts Without Borders’ın SOS Çocukköyü Derneği yararına düzenleyeceği “Beyond” Opera, Broadway ve Pop Konseri, uluslararası ve yerel yıldızlardan oluşan muhteşem bir sanatçı kadrosu ile 11 Kasım Pazar akşamı saat 18.00’de Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.

Grammy ödülü adayı, uluslararası diva ve produktör Demetra George Mustafaoğlu, SOS çocukları için bir kez daha eşsiz bir müzik ziyafeti hazırladı. Bu özel konserde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kültürel Diplomasi Ödülü sahibi olan 3 sanatçı, Mezzo Soprano Katie Economidou, klasik piyanist Fikri Toros ve Demetra George Mustafaoğlu ile birlikte SOS Çocukköyü Derneği Başkan Yardımcısı, Avukat Dervişe Çerkez-Güryel, piyanist Yuliya Starastsenkava ile çello ve keman sanatçısı Muharrem Cemoğlu sahne alacak. Gecede ayrıca Mustafaoğlu’nun değerli genç öğrencileri Kayra Hacer Güryel ve Peri Sualp de yeteneklerini sergileyecek.

Sezonun kapanış konseri olan yardım konserinde öğrencilerinin de sahne alarak destek vermesi ile ilgili mutluluğunu dile getiren Mustafaoğlu; çocuklar için “Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz” diyen Ulu Önder Atatürk’ü de ölümünün 80. yıldönümünde bu konser ile anacaklarını kaydetti.

Bu anlamlı konserin biletleri 30TL bağış karşılığında SOS Çocukköyü Derneği (Lefkoşa), Deniz Plaza, Gloria Jean’s Coffees ve The English School of Kyrenia’dan, sanatçılardan veya etkinlik gecesi Bellapais Manastırı’ndan temin edilebilir.