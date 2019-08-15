Yeni Boğaziçi Pulya Festivali yarın akşam başlıyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11. gerçekleştirilecek Yeniboğaziçi Pulya Festivali yarın başlıyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10 gün sürecek 11. Geleneksel Yeniboğaziçi Pulya festivali yarın saat 19.00’da Yeniboğaziçi Festival alanındaki kortejle başlayacak.
Açılışı 20:30’da gerçekleştirilecek festival, 21.00’de halk oyunları gösterileri ile devam edecek.
25 Ağustos’ta sona erecek festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar, konserler, gösteriler yer alacak.
FESTİVALDE YER ALACAK ETKİNLİKLER
17 Ağustos Cumartesi
Minikler plaj futbol turnuvası
9.00 / Mormenekşe Cemal Balses Stadyumu
Plaj hentbol turnuvası
10.00 / YB Belediye Plajı
Yabancı ülkelerin gösterisi
19.00 Alaniçi Düğün Salonu
Spor onur gecesi
20.00 / YB Festival alanı, Amfi Tiyatro
2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Çocuklarla Canlı Çizim
21.00 / Sergi Salonu, Festival Alanı
Enver Ermetal Konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
18 Ağustos Pazar
Yeniboğaziçi Pulya Festivali Sporting Yarışması
10.00 / Mutluyaka Atış Poligonu
Plaj Hentbol Turnuvası
10.00 / YB Belediye Plajı
Streetball (Sokak Basketbolu)
18.00 / YB Festival alanı
Yabancı ülkelerin gösterisi
19.00 / Yıldırım Çocuk ve Aile Parkı
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu
20:30 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
Eril Cambaz Konser
22.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
19 Ağustos Pazartesi
Minikler Survivor
17.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
Aytotoro Tavası Yemek Yarışması
18.30 / YB Belediye Parkı
2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergi Açılış Töreni
20.30- YB Festival alanı
Yabancı Ülkelerin Oyunları ve Ülke Tanıtımları
21.00/ YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
20 Ağustos Salı
Yaratıcı Sanat Etkinlikleri
20.00/ YB Çocuk Belediyesi Standı – Festival alanı
“Bir Aytotoro Hikayesi”
Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu Organizasyonu
21.00 / YB Festival alanı-Amfi Tiyatro
21 Ağustos Çarşamba
YBB Çocuk Belediyesi sokak hayvanları farkındalık etkinliği
18:00 / YB Belediyesi Parkı
2+1 Gençlik konseri
21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Melek Mosso Konseri
22.00 YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
22 Ağustos Perşembe
En güzel bahçe/balkon yarışması finali ve ödül töreni
18:30/ YB Belediye Parkı
Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası
18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu
Yaratıcı Çocuk etkinlikleri
20.00 / YB Çocuk Belediyesi Standı (Festival Alanı)
Yeniboğaziçi Belediye Korosu
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
23 Ağustos Cuma
Muratağa-Atlılar- Sandallar Şehitleri Masterler Futbol anı Turnuvası
18:00 / Yeniboğaziçi Osman- Ergün- Mehmet Stadyumu
Karadenizliler Gecesi
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Turan Şahin Konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
24 Ağustos Cumartesi
Büyükler Plaj Futbolu
9.30 / YB Belediye Plajı
Çocuklar Plaj Tenisi
14:00/ YB Belediye Plajı
Çocuk Etkinlikleri Gecesi, (Çocuklar Defilesi, Parodi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği Çocuk Korosu, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Performansı)
21.00/ YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
25 Ağustos Pazar
Farkındalık ve Sağlıklı Yaşam Sürüşü
6.00/ YB Belediye Önü –YB Belediye Gazinosu
Çocuk Plaj Tenisi Finali
10.00 / YB Belediye Plajı
Sponsorlara Ödül
21.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro
Haluk Levent konseri
22.00 / YB Festival Alanı , Amfi Tiyatro