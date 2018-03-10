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Yakın Doğu Üniversitesinden anlamlı proje

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Yakın Doğu Üniversitesinden anlamlı proje
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Sığınma Evindeki kadınlara ücretsiz güzellik bakımı yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Kadın Sığınma Ev’inde kalan kadınları, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’ndeki tam donanımlı saç ve güzellik atölyelerinde ağırlayıp onlara yüz ve saç bakımı yaptılar. Öğrenciler, kadınlara kişisel bakım uygulamaları olan cilt bakımı, fön, saç kesimi, saç boyama, makyaj, tırnak bakımı uygulamaları gerçekleştirdiler.

“Kadın Şiddete Değil, Güzelliğe Layıktır”

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili bilgiler paylaşan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, birinci ve ikinci sınıf bölüm öğrencileriyle birlikte organize ettikleri projeden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kadınlar günü dolayısıyla kendilerine bu fırsatı sağlayan Lefkoşa Türk Belediye başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür eden Aksoy, kadınların şiddete değil, güzelliğe layık olduğunu belirtti. Aksoy,  “Kadınların güzel olması ve kendilerini güzel hissetmesi için hizmet veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir jest hem bizi hem de kadınları çok mutlu etti. İmkanlarımız ölçüsünde kadınlara yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

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