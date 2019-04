Vakıflar İdaresi, sel mağdurları için yardım kampanyası başlattı

Vakıflar İdaresi, ülkedeyaşanan sel felaketi sonucunda mağdur olan insanların acılarını paylaştığını belirterek, kayıplarının en kısa zamanda giderilmesini diledi.

Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, mağdur durumdaki evsiz ailelerebarınacak ev, ihtiyaçlı kişilere battaniye, gıdakolisi ve her türlü yardımlarınulaşmaya başladığını bildirdi.

Açıklamada, sel felaketi sonucunda mağdur olan kişilere umut olmak isteyenlerin açıklanan banka hesap numaralarından bağış yapabileceklerini açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi Hesap Numaraları:

TÜRK LİRASI

Hesap No: 10-304-1954

UBAN No: CT72110083100103040000001954

EURO

Hesap No: 10-301-3901

UBAN No: CT69110083100103010000003901

STERLİN

Hesap No: 10-301-3902

UBAN No: CT42110083100103010000003902

U.S.DOLAR

Hesap No: 10-301-3903

UBAN No: CT15110083100103010000003903

TC - Ziraat Bankası A.Ş Lefkoşa/K.K.T.C. Şubesi Hesap Numaraları:



TL HESAP NO 157100-5007 IBAN TR140001000860001571005007



USD HESAP NO 157100-5008 IBAN TR840001000860001571005008



EURO HESAP NO 157100-5009 IBAN TR570001000860001571005009



GBP HESAP NO 157100-5010 IBAN TR300001000860001571005010