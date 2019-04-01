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Vakıflar İdaresi, sel mağdurları için yardım kampanyası başlattı

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Vakıflar İdaresi, sel mağdurları için yardım kampanyası başlattı
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Vakıflar İdaresi, ülkedeyaşanan sel felaketi sonucunda mağdur olan insanların acılarını paylaştığını belirterek, kayıplarının en kısa zamanda giderilmesini diledi.

Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, mağdur durumdaki evsiz ailelerebarınacak ev, ihtiyaçlı kişilere battaniye, gıdakolisi ve her türlü yardımlarınulaşmaya başladığını bildirdi.

Açıklamada, sel felaketi sonucunda mağdur olan kişilere umut olmak isteyenlerin açıklanan banka hesap numaralarından bağış yapabileceklerini açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi Hesap Numaraları:
TÜRK LİRASI
Hesap No: 10-304-1954
UBAN No:    CT72110083100103040000001954
EURO
Hesap No: 10-301-3901
UBAN No:    CT69110083100103010000003901
STERLİN
Hesap No: 10-301-3902
UBAN No:    CT42110083100103010000003902
U.S.DOLAR
Hesap No: 10-301-3903
UBAN No:    CT15110083100103010000003903

TC - Ziraat Bankası A.Ş Lefkoşa/K.K.T.C. Şubesi Hesap Numaraları:
 
TL HESAP NO     157100-5007  IBAN   TR140001000860001571005007
 
USD HESAP NO  157100-5008  IBAN   TR840001000860001571005008
 
EURO HESAP NO 157100-5009  IBAN  TR570001000860001571005009
 
GBP HESAP NO   157100-5010  IBAN  TR300001000860001571005010

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