Türk Bankası Yenikent Şubesi hizmete açıldı

Türk Bankası, modern ve son teknolojilere uyumlu yeni nesil şubelerinin ilki olarak hizmet vermeye başlayan Yenikent Şubesi’nin açılışını, düzenlenen kokteyl ile kutladı

Güçlü bir sermaye yapısına sahip olup KKTC, Türkiye ve İngiltere’de toplam 40 şubesi bulunan Türk Bankası, modern bir şube konsepti ile müşterilerinin beğenisine sunduğu Yenikent Şubesi’nin açılış etkinliğini gerçekleştirdi. Lefkoşa’da Gönyeli Belediyesi Bulvarı’nda bulunan yeni şube binasında düzenlenen açılış kokteyline Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakan Börteçene, Türk Bankası Genel Müdürü M. A. Yunus Rahmioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, şube müdürleri, çalışanlar, bankanın bireysel ve kurumsal müşterileri ile bölge halkı katıldı.

Börteçene: “Yenikent Şubesi, yeni nesil şubelerimizin ilkidir”

Yenikent Şubesi’nin açılışı ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakan Börteçene, adanın çok hızlı geliştiğine ve özellikle cazibe merkezlerinin hızla değiştiğine vurgu yaparak Türk Bankası’nın tüm bu gelişmeleri takip ederek Yenikent Şubesi’ni açtığını belirtti. Yenikent bölgesinin yeni gelişen ve atılımda olan bir bölge olduğunu kaydeden Börteçene, Türk Bankası’nın da yeni konsept şubesiyle bu bölgede yerini aldığını ifade etti. Yenikent Şubesi’nin konsept olarak diğer şubelerden farklı olduğunun ve zaman içerisinde diğer şubelerin de Yenikent Şubesi’nin konseptinde değiştirileceğinin altını çizen Börteçene, Türk Bankası olarak amaçlarının modern dijital bankacılıkta müşterilerin kendini evinde gibi hissedeceği ve son teknolojiye de ulaşabilecekleri şubeler kurmak olduğunu söyledi. Yeni nesil şubelerinin birinci örneği olan Yenikent Şubesi’nin açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Börteçene, çok daha modern şubelerle müşterilerinin karşısına çıkabilmeyi temenni ederek sözlerine son verdi.