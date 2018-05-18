Tiyatro AŞHK'nin “Esaretten Özgürlüğe” oyunu sahneledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kültür Dairesi organizasyonuyla, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi, “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu sahneledi.

Oyun, dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi tiyatral bir sunumla, mektuplarla ve müziklerle sahneye taşıdı.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre oyunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, bir çok yetkili ile öğretmenler, öğrenciler ve sanatseverler izledi.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit’e “Tiyatro AŞHK” adına teşekkür plaketi veren Hüseyin Köroğlu’na da gecenin anı plaketini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Bakan Özyiğit birlikte takdim etti.

“AŞHK ailesinden aşkla oynanmış duygu yüklü bir oyun izledik” diyen Akıncı, Tiyatro AŞHK’a, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit’e ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyunun sonunda öğrenci ve izleyiciler sahneye davet edilerek hep birlikte Onuncu Yıl Marşı okundu.