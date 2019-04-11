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Telekomda süresiz grev uyarısı

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Hükümetin Telekomünikasyon Dairesi’nde kamu özel ortaklığı modeline geçmek istemesi, çalışanları ayağa kaldırdı. Bu yapılandırmaya karşı çıkan Tel-Sen eylemlere başladı ve süresiz grev uyarısı yaptı

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Telekomda süresiz grev uyarısı
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Tel-Sen, hükümetin Telekomünikasyon Dairesi’ni yeniden yapılandırma modeline kaşı başlattığı mücadele çerçevesinde Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde pankartlı eylem gerçekleştirdi.
Telekomünikasyon Dairesi binasına siyah zemin üzerine “Yap, İşlet Devretme. Kamu Malını Peşkeş Çekenlerle Aynı Tarafta Olmayacağız” yazılı pankart asılırken”, eylemciler “Aynı Tarafta Olmayacağız” yazılı tişörtleri giydiler.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı açıklamada, uzun bir süredir Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırması, revize edilmesi gibi süreçlerin  siyasilerin iki dudağı arasında olduğunu ifade ederek, “Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olarak siyasi oy kaybı, seçim kaybetmeme  endişesi ve tüccar zihniyetiyle birilerinin emrine devrine peşkeş çekme zihniyetiyle hareket edildiğini” ileri sürdü.
Soysan, Bakanlar Kurulu’nun Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili aldığı yeniden yapılandırma modeli kararını  eleştirerek, “kararın devletin alt yapısı olan iletişimin;  santrallerinden  menhollerine kadar  altyapıya atılan trilyonlarca paranın tüccar zihniyetiyle yönetilmesi  ve devrini sağlamak olduğunu” savundu.
Bakanlar Kurulu kararının akıl tutulması olduğunu iddia eden Soysan, söz konusu kararın uygulanmasının, iletişimde kaos yaratacağını, tekelleşmeyi getireceğini, bununla beraber şu anda yüzde 78’lerde olan iletişim hakimiyetini yüzde yüze çıkaracağını iddia etti.
Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin ortadan kalkmasının,  sosyal devlet anlayışıyla verdiği hizmetlerin halka yansıtılmamasının  tekelleşmeyi ve iletişimde ticari zihniyeti daha ileriye götüreceğini öne sürdü.
Soysan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının Telekomünikasyon Dairesi’nin ihtiyacı olan para ile ilgili çelişkili rakamlar verdiğini iddia ederek, Bakanın istatistiksel veri ortaya koyamamasının gülünç, düşündürücü ve manidar olduğunu  öne sürdü.
Tel-Sen olarak çözüm önerilerini ilgili makamlara daha önce ilettiklerini söyleyen Soysan, Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmetleri ve fonksiyonları iyileştirilerek çok daha iyi noktalara taşınabileceğini kaydetti.
Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda atılacak adımları yanlış bulduklarını vurgulayan Soysan, dün Gazimağusa’dan başlattıkları eylemleri ülke geneline yayacaklarını, süresiz grevin de gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.
 

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