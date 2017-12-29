Takvimlerin geliri ihtiyaçlı insanlara umut olacak

Cherry Red Reklam Ajansı’nın her yeni yıl merakla beklenen masa takvimleri, bu yıl ‘umut’u vurgulayan içeriğiyle yine masalarda yerini alacak.

Geçen yıl SOS yararına satılan takvimlerin geliri bu yıl ‘KKTC Umut Derneği’ne bağışlanacak.10 TL karşılığında satışı yapılacak takvimden elde edilecek gelirin tamamı, ihtiyaçlı insanlarımıza gıda, giysi, eşya yardımında bulunan, KKTC Umut Derneği’ne aktarılacak.

Sınırlı sayıda basılan takvimleri Lefkoşa’da Alice Home Cake & Chocolate Cafe, Tezgah Café, Gloria Jean’s Dereboyu, Girne'de Gloria Jeans, Uncle Sam’s Eateryand Patisserie, Eminaga Garden Center, Cherry Red Reklam Ajansı, Güzelyurt’ta Baydar Garden Center’den satın alabilmek mümkün.

Takvimleri tükenmeden alma olanağı bulanlar yıl boyunca masalarında bir ‘umut’ taşımanın keyfini yaşayacaklar.