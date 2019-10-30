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SOS Çocuk Köyü Genel Kurulu yapıldı

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Divan Başkanlığını Günay Çerkez'in yaptığı KKTC SOS Çocukköyü Derneği’nin 25. Olağan Genel Kurulu 28 Ekim 2019 Pazartesi günü yapılırken, Buğra Akter yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi

SOS Çocuk Köyü Genel Kurulu yapıldı
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KKTC SOS Çocukköyü Derneği’nin 25. Olağan Genel Kurulu 28 Ekim 2019 Pazartesi günü gerçekleşti. Saygı duruşu ile başlayan genel kurulda başkanlık divanı oluşturuldu. Divan Başkanı Günay Çerkez olurken, Divan Sekreterliği’nde Aydan Başkurt ve Refika İnce görev aldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter faaliyet raporunu, Finans Direktörü Hidayet Türk mali raporu Genel Kurula sundular. Faaliyet raporu ve mali raporun Genel Kurul tarafından onaylanmasının ardından yeni Yönetim Kurulu ve organlarının seçimi gerçekleştirildi. Buğra Akter yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yönetim Kuruluna Dervişe Çerkez Güryel, Fevzi Özersay, Amber Ciddi Arabacı, Hasan Arman seçilirken, Filiz Meriçli ve Yeşim Turgut yedek üye olarak seçildiler.

 Disiplin Kurulu üyeliğine Günay Çerkez, Talat Kürşat ve Özcan Bundak seçildi , Denetleme Kurulu üyeliğine ise Ali T. Fikri, Fuat Kutlu ve Ayşe Turmen Yapıcıoğlu ve yedek üye olarak da Dinçer Çağın seçildi.

Bir konuşma yapan yeni Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek, KKTC SOS Çocukköyü Derneği’nin ileriki dönemlerde de sürekli gelişimini temin etmek için ekibiyle birlikte canla başla çalışacaklarını vurguladı.

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